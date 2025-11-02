У недільній програмі 10 туру італійської Серії А сезону 2025/26 відбулося кілька цікавих матчів.

Торіно на своєму полі ледь не зазнав поразки від Пізи. Аутсайдер чемпіонату здивував усіх, забивши двічі ще до середини першого тайму – дубль оформив Морео, один із голів він забив із пенальті.

Господарям довелося відіграватись. Сімеоне зумів скоротити розрив перед перервою, а компенсований час Адамс зрівняв рахунок. Після відпочинку Піза могла знову вийти вперед, але надійна гра воротаря Торіно врятувала команду від поразки.

Нічия принесла туринцям 13 очок і дозволила піднятися на дванадцяту позицію, тоді як Піза із шістьма пунктами залишається біля межі зони вильоту.

Серія А, 10-й тур

Торіно – Піза – 2:2

Голи: Сімеоне, 42, Адамс, 45+3 – Морео, 13, 29 (п.)

Тим часом продовжуються проблеми у Фіорентини. Команда знову програла — цього разу Лечче, який завдяки влучному удару Беріши досягнув мінімальної перемоги в гостях і піднявся на п'ятнадцяте місце. Фіорентина ж із чотирма очками залишається передостанньою у таблиці.

Серія А, 10-й тур

Фіорентина – Лечче – 0:1

Гол: Беріша, 23