Торіно завдяки голу Влашича обіграло Кремонезе
Відбувся черговий матч італійського чемпіонату
близько 1 години тому
Торіно — Кремонезе/фото: Торіно
У поєдинку 15-го туру чемпіонату Італії Торіно на своєму стадіоні зумів взяти три очки, здолавши Кремонезе з мінімальною перевагою - 1:0.
Результат зустрічі вирішив точний удар Ніколи Влашича на 27-й хвилині, який виявився єдиним голом у матчі.
Після цього успіху туринці мають у своєму активі 17 пунктів і піднялися на 12-й рядок турнірної таблиці Серії А. Кремонезе, незважаючи на поразку, зберігає дев'яте місце, маючи в активі 20 очок.
Серія А, 15-й тур
Торіно — Кремонезе 1:0
Гол: Влашич, 27
