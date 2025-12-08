Поєдинок 14-го туру Серії А між Торіно та Міланом відбувся на стадіо Олімпіко в Турині за присутності 28 тисячі глядачів. Господарі активно розпочали зустріч і вже на 10-й хвилині вийшли вперед: Нікола Влашич реалізував пенальті, пробивши низом у правий кут – голкіпер торкнувся м’яча, але не врятував команду.

За кілька хвилин Торіно подвоїв перевагу. Влашич пройшов через центр, віддав праворуч на Дувана Сапату, і колумбієць потужно пробив із-під захисника – 2:0.

Мілан відповів на 24-й хвилині. Адрієн Рабйо з пристойної дистанції влучно пробив у праву дев’ятку, скоротивши відставання.

На 67-й хвилині Алексіс Салемакерс подав зліва, і Крістіан Пулішич технічно замкнув у ліву частину воріт — 2:2.

Через 11 хвилин Мілан дотиснув суперника: Річчі подав м’яч з правого флангу, оборона господарів не змогла вибити, і Пулішич другим дотиком забив у правий кут, оформивши дубль та перемогу команди.

Завдяки цій звитязі Мілан відновив рівність очок з Наполі — обидві команди мають по 31 очку. Торіно, який залишився з 14 балами, ділить 13-ту позицію.

Серія А. 14-й тур

Торіно – Мілан 2:3 (Влашич 10 пен, Сапата 17 – Рабйо 24, Пулішич 67, 77)