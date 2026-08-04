Сергій Разумовський

Дженоа провела невдалий контрольний поєдинок у межах підготовки до нового сезону. Італійська команда зустрілася з Борнмутом на тренувальній базі англійського клубу та поступилася з розгромним рахунком 1:10.

Матч мав незвичний формат. Команди зіграли не два стандартні тайми, а чотири відрізки тривалістю по 30 хвилин кожен. Такий формат дав тренерським штабам змогу переглянути більшу кількість футболістів і забезпечити гравцям необхідне ігрове навантаження в межах передсезонної підготовки.

Борнмут із перших хвилин заволодів ініціативою та створив значну кількість небезпечних моментів біля воріт суперника. Англійська команда активно використовувала простір в атаці, швидко переходила з оборони до наступальних дій і регулярно завершувала свої атаки ударами. Також було зароблено три пенальті.

У складі Борнмута по два голи забили Джастін Клюйверт, Алекс Скотт і Мальком Дакоста. Ще по одному результативному удару записали до свого активу Адрієн Трюффер, Девід Брукс, Деніел Джеббінсон та Енес Унал.

Дженоа змогла відповісти лише одним голом. Автором м’яча італійської команди став Мікаель Еллертссон, однак його результативна дія не вплинула на загальний перебіг зустрічі. Борнмут продовжив атакувати та довів перевагу до дев’яти м’ячів.

Для Дженоа ця поразка стала серйозним сигналом перед стартом офіційних змагань, адже команді потрібно суттєво покращити дії в обороні та ефективніше протидіяти швидким атакам суперників. Наступний контрольний матч у межах підготовки до сезону Дженоа проведе 8 серпня. Суперником італійського клубу стане Депортиво. Борнмут цього ж дня зіграє проти Бетиса.

Товариський матч

Борнмут – Дженоа 10:1

Голи: Скотт, 13, 64, Клюйверт, 54 (пен.), 59 (пен.), Трюффер, 56, Брукс, 69 (пен.), Джеббісон, 72, Дакоста Гонсалес, 93, Унал, 101, 110 – Еллертссон, 52

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