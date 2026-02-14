Тоттенгем зробив ставку на екстренер Малиновського і Мілевського
Тоттенгем оголосив про призначення Ігора Тудора головним тренером до кінця сезону, за умови отримання дозволу на роботу, повідомляє офіційний сайт клубу
Лондонці у своєму пресрелізі підкреслили, що перед Тудором стоїть завдання поліпшення результатів та посісти максимально високе місце в АПЛ - привнести в команду організованість, інтенсивність і конкурентоспроможність на вирішальному етапі сезону.
«Шпори» відзначили бекграунд Тудора в ролі кризового менеджера, за плечима якого робота в Галатасараю, Удінезе, Хайдуку, Вероні, Марселі та Ювентусі.
В різний період Тудор попрацював з Артемом Мілевським та Русланом Малиновським.
11 лютого, Тоттенгем офіційно оголосив про відставку Томаса Франка.