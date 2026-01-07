Центральний хавбек Атлетіко Конор Галлагер вийшов на перший план у трансферних планах Тоттенхема. Про це повідомляє TEAMtalk. За даними джерела, лондонський клуб цього тижня помітно прискорив роботу з пошуку посилення в середину поля, і 25-річний англієць вважається ключовою метою.

Галлагер позитивно ставиться до можливого повернення до АПЛ, де раніше вже зарекомендував себе, виступаючи за Челсі та Крістал Пелас. У нинішньому сезоні півзахисник провів 26 матчів у всіх змаганнях, записавши на свій рахунок три забиті м'ячі та одну гольову передачу.

У Тоттенхемі вивчають варіанти як повноцінного трансферу, так і оренди, проте керівництво мадридського клубу схиляється до продажу футболіста.

Раніше Атлетіко втратив очки в матчі з Реал Сосьєдадом.