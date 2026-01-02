У рамках 19-го туру чемпіонату Англії Брентфорд на своєму полі зіграв із Тоттенгемом, завершивши зустріч нульовою нічиєю. Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі і провів на полі більшу частину матчу, поступившись місцем Матіасу Єнсену на 80-й хвилині.

За оцінками порталу Sofascore, гра Ярмолюка заслужила 6,7 бала - другий найнижчий результат серед стартової одинадцятки Брентфорда разом із захисником Ріко Генрі. Портал WhoScored виставив українцеві 6,8 бала, що стало шостим показником серед гравців основи бджіл.

У поточному сезоні Єгор провів 22 поєдинки та зробив дві результативні передачі.