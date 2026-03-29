Захисник Полісся Крушинський залишив збірну України напередодні матчу з Албанією
Гра відбудеться 31 березня у Валенсії
Захисник Полісся Борис Крушинський залишив розташування національної збірної України. Ушкодження, отримане напередодні матчу зі Швецією, не дозволить футболісту зіграти у товариській зустрічі проти Албанії. Повідомляє УАФ.
Після додаткового медичного обстеження 23-річний гравець повернувся до свого клубу.
Нагадаємо, що товариська зустріч між збірними України та Албанії відбудеться у вівторок, 31 березня, у Валенсії.
Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 17.04