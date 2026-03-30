Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував підготовку своєї команди до товариської зустрічі з національною збірною України. Слова наводить УАФ.

Наставник албанців відзначив технічний рівень гравців Сергія Реброва та наголосив на важливості матчу попри поразки обох команд у плей-оф відбору ЧС-2026.

Це завжди непросто — виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі. Ми знаємо силу збірної України. Це дуже технічна команда з якісними гравцями, які виступають у топчемпіонатах. Звичайно, Україна засмучена, як і ми, що не вдалося вийти до фіналу плей-оф відбору ЧС-2026. Ми чекаємо на важку гру, тому що чудово розуміємо, кому протистоятимемо. Можливо, я внесу декілька змін у стартовий склад, але все одно вважаю цей поєдинок важливим.

