Головний тренер Албанії Сільвіньйо: «Ми знаємо силу національної команди України»
Поєдинок відбудеться 31 березня
Головний тренер збірної Албанії Сільвіньйо прокоментував підготовку своєї команди до товариської зустрічі з національною збірною України. Слова наводить УАФ.
Наставник албанців відзначив технічний рівень гравців Сергія Реброва та наголосив на важливості матчу попри поразки обох команд у плей-оф відбору ЧС-2026.
Це завжди непросто — виходити на поле після таких поєдинків, як проти Польщі. Ми знаємо силу збірної України. Це дуже технічна команда з якісними гравцями, які виступають у топчемпіонатах. Звичайно, Україна засмучена, як і ми, що не вдалося вийти до фіналу плей-оф відбору ЧС-2026. Ми чекаємо на важку гру, тому що чудово розуміємо, кому протистоятимемо. Можливо, я внесу декілька змін у стартовий склад, але все одно вважаю цей поєдинок важливим.
Поєдинок відбудеться 31 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Сьютат де Валенсія. Початок гри — о 21:45 за київським часом.
