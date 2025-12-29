Трабзонспор не має наміру продавати або віддавати в оренду українського центрального захисника Арсенія Батагова. Керівництво турецького клубу зайняло жорстку позицію щодо майбутнього футболіста на тлі кадрових труднощів у лінії оборони.

Як повідомляє Günebakış Haber, у клубі вирішили не розглядати жодних пропозицій стосовно Батагова. Причиною такого рішення стали постійні проблеми з надійністю захисної ланки, через що українець розглядається як важливий елемент складу.

Раніше в медіа з’являлася інформація про інтерес до Батагова з боку Бенфіки, яка нібито вже розпочала переговори з Трабзонспором щодо можливого трансферу. Однак турецький клуб не пішов на контакт.

Також повідомляється, що Трабзонспор відхилив запит від Наполі, який активно стежив за українським захисником і розглядав варіант його підписання.