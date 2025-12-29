Захисник турецького Трабзонспору Арсеній Батагов може залишити Суперлігу взимку та продовжити кар'єру у Португалії, повідомляє Gunebakis. 23-річним футболістом зацікавлена лісабонська Бенфіка та особисто наставник команди Жозе Моурінью, який планує посилити оборонну лінію.

За інформацією джерела, португальський клуб розпочав офіційні переговори про трансфер Батагова та запропонував Трабзонспору 13 мільйонів євро.

Проте турецький клуб наполягає на сумі 25 мільйонів євро за українського захисника. Керівництво Трабзонспору не планує знижувати вимоги, враховуючи чинний контракт гравця та його ключову роль у складі.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор хоче підписати гравця на місце українця.