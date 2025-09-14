У п'ятому турі турецької Суперліги Трабзонспор на виїзді поступився Фенербахче з мінімальним рахунком 0:1.

З перших хвилин на поле вийшли двоє українців захисник Арсеній Батагов та півзахисник Олександр Зубков. Їхні виступи виявилися зовсім різними, адже Батагов провів увесь поєдинок, а Зубков був замінений на 60-й хвилині.

Результат зустрічі вирішив гол Юссефа Енн Несірі, який відзначився наприкінці першого тайму. При цьому гостям довелося грати майже весь матч удесятьох, адже вже на 20-й хвилині Окай Йокушлу отримав червону картку, що помітно ускладнило завдання Трабзонспору.

Чемпіонат Туреччини. 5-й тур

Фенербахче – Трабзонспор – 1:0

Гол: Ен Несірі, 45