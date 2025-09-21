У шостому турі чемпіонату Туреччини Трабзонспор на своєму полі зіграв унічию з Газіантепом – 1:1. Матч проходив на арені Парк Папара.

На 70-й хвилині господарі зрівняли рахунок завдяки влучному удару Пола Онуачу, якому асистував воротар Андре Онана. Цей поєдинок став для голкіпера лише другим у складі команди із Трабзона після переходу влітку з англійської Манчестер Юнайтед.

У складі Трабзонспору взяли участь двоє українців. Центральний захисник Арсеній Батагов, який провів лише перший тайм та був замінений, та Олександр Зубков відіграв 76 хвилин на позиції вінгера. Нападник Данило Сікан залишився на лаві запасних та участі у грі не взяв.

Після шести турів Трабзонспор має в активі 11 очок і посідає четвертий рядок у LIVE-таблиці чемпіонату Туреччини. Газіантеп йде шостим із десятьма балами.

Чемпіонат Туреччини 2025/26. 6-й тур

Трабзонспор – Газіантеп – 1:1

Голи: Онуачу, 70 – Родрігес, 39