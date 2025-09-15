У Трабзонспорі повідомили, чому Сікан пропустив матч з Фенербахче
Українець не потрапив у заявку на останній поєдинок команди
близько 1 години тому
Головна медичного комітету Трабзонспора Ахмет Бешір прояснив ситуацію з відсутністю у заявці українського нападника Данила Сікана на матч п'ятого туру чемпіонату Туреччини проти Фенербахче (0:1).
«Наш професійний футболіст Данило Сікан через удар, отриманий на тренуванні, отримав пошкодження нерву в зовнішній частині правого коліна. Він продовжує лікування та індивідуальні заняття, тому до заявки на виїзний матч проти «Фенербахче» у 5-му турі Суперліги Туреччини нападник не був включений», – сказав Бешір у коментарі виданню Fanatik.
За Трабзонспор Данило провів 22 поєдинки у всіх офіційних турнірах: три голи, дві результативні передачі.
Transfermarkt оцінює 24-річного центрального нападника у шість мільйонів у європейській валюті.
У новому сезоні Трабзонспор після п'яти турів має десять очок в активі та посідає третій щабель у турнірній таблиці турецької Суперліги.