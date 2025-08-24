Трабзонспор з українцями переміг Антальяспор і очолив турнірну таблицю турецької ліги
Долю поєдинку вирішив один гол
8 хвилин тому
Арсеній Батагов. Фото - ФК Трабзонспор
Сьогодні відбувся матч третього туру чемпіонату Туреччини між Трабзонспором та Антальяспором. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
У стартовому складі Трабзонспора вийшли два українці: Арсеній Батагов, який зіграв весь матч, та Олександр Зубков, якого замінили на 84-й хвилині.
Зазначимо, що український нападник Данило Сікан провів весь поєдинок у запасі.
Трабзонспор очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини після цього туру, набравши дев'ять балів у трьох матчах.
Чемпіонат Туреччини, 3-й тур
Трабзонспор – Антальяспор – 1:0
Гол: Савич, 38.