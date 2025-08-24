Павло Василенко

Сьогодні відбувся матч третього туру чемпіонату Туреччини між Трабзонспором та Антальяспором. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.

У стартовому складі Трабзонспора вийшли два українці: Арсеній Батагов, який зіграв весь матч, та Олександр Зубков, якого замінили на 84-й хвилині.

Зазначимо, що український нападник Данило Сікан провів весь поєдинок у запасі.

Трабзонспор очолив турнірну таблицю чемпіонату Туреччини після цього туру, набравши дев'ять балів у трьох матчах.

Чемпіонат Туреччини, 3-й тур

Трабзонспор – Антальяспор – 1:0

Гол: Савич, 38.