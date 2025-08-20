У понеділок, 18 серпня, Трабзонспор на виїзді здобув перемогу над Касимпашею з рахунком 1:0 у другому турі турецької Суперліги сезону 2025/26. У складі гостей повний матч провів український захисник Арсеній Батагов, котрий отримав оцінку 7,3 від порталу Flashscore.

Колишній головний тренер Трабзонспору у сезонах 2001 та 2015–2016 Саді Текеліоглу прокоментував виступ Батагова у чемпіонаті Туреччини.

«Важко щось сказати про Батагова. Він добре перериває атаки, з минулого сезону залишається найбільш стабільним гравцем Трабзонспора. Якщо дадуть 20 мільйонів – нехай одразу йде. Чи є зараз такі гроші? За 10 мільйонів євро Трабзонспор знайде значно кращого центрального захисника», – цитує Текеліоглу Kuzey Ekspres.

Українець перейшов до Трабзонспору влітку 2024 року з луганської Зорі за 1,83 мільйона євро, згідно з даними Transfermarkt.