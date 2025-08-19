Трабзонспор у виїзному поєдинку другого туру чемпіонату Туреччини обіграв Касимпашу з рахунком 1:0. Український півзахисник бордово-синіх Олександр Зубков з'явився на полі на 65-й хвилині та взяв участь у результативній атаці, яка принесла його команді перемогу.

Після фінального свистка головний тренер Трабзонспору Фатіх Текке поділився деталями підготовки 29-річного футболіста до цієї зустрічі.

«Зубков був хворий і три дні не міг тренуватися. Він дуже цінний для нас», – цитує Текке Х-акаунт 61saat.

Цього сезону Зубков уже провів два поєдинки за турецький клуб. Усього ж у його активі 22 матчі у футболці Трабзонспору, в яких українець забив вісім голів і зробив чотири гольові передачі.