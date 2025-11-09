Трабзонспор за відсутності Батагова дозволив Фенербахче обійти себе. Відео
Зубков та Сікан брали участь у поєдинку
близько 2 годин тому
Фото - ФК Трабзонспор
Трабзонспор та Аланьяспор розписали мирову в поєдинку 12 туру Суперліги. Матч у Трабзоні завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися голами Онуачу та Хаджі в кожному з таймів.
В цьому матчі не міг допомогти Трабзону український центрбек Арсеній Батагов, який через травму пропустить листопадові матчі збірної України у кваліфікації ЧС-2026. Натомість ексфутболісти Шахтаря Олександр Зубков та Данило Сікан отримали ігрову практику.
Зубков відіграв всі 90 хвилин. Сікан на 76-й хвилині вийшов на підсилення атаки Трабзона.
Суперліга. 12 тур
Трабзонспор - Аланьяспор 1:1
Голи: Онуачу, 15 - Хаджі, 73
