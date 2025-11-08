В останні роки Трабзонспор зібрав у своєму складі одразу трьох українців — Арсенія Батагова, Олександра Зубкова та Данила Сікана. Проте турецький клуб не має наміру зупинятися на досягнутому. Наразі увагу Трабзонспору привернув перспективний захисник київського Динамо Тарас Михавко.

За інформацією видання A Spor, інтерес до 20-річного гравця виявлявся ще влітку, а тепер переговори було відновлено. Президент клубу Ертугрул Доган готовий виділити на трансфер молодого динамівця від 4 до 5 мільйонів євро.

За даними порталу Transfermarkt, контракт Михавка з киянами діє до кінця лютого 2028 року. Цього сезону захисник провів 19 матчів за Динамо у всіх змаганнях, забивши три м'ячі.

Раніше Михавко поділився враженнями після грі зі Зрінські.