Трабзонспор вийшов із заявою щодо травми Батагова: «Було виявлено кровотечу та набряк»
Захисник збірної України Арсеній Батагов пропустить близько місяця через травму
близько 1 години тому
Трабзонспор опублікував офіційну заяву, в якій розповів про стан своїх захисників Арсенія Батагова та Сердара Саатчі, які отримали травми напередодні.
«В результаті обстеження та аналізів, проведених в Арсенія Батагова, який отримав травму під час тренування першої команди, в передній та внутрішній частині правого стегна було виявлено кровотечу та набряк через травму м'язів, в Сердара Саатчі аналогічна травма.
Медична бригада Трабзонспору вже розпочала лікування гравців», – сказав Бешир.
Батагов був викликаний до збірної України, проте через пошкодження не зможе допомогти команді Сергія Реброва. Очікується, що відновлення українця триватиме приблизно місяць.