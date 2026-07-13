Сергій Разумовський

Форвард Жирони Владислав Ванат повернувся до тренувань у загальній групі команди. Про це повідомив журналіст RTVE Арнау Поу у соцмережі X.

🏋🏼‍♂️ A l’entrenament d’avui s’ha pogut veure Vanat entrenant amb el grup. La setmana passada s’entrenava al marge dels seus companys mentre es recuperava de la lesió. pic.twitter.com/aqvkqOZ8sZ — Arnau Pou (@arnaupouu) July 13, 2026

За його словами, на одному з останніх занять українець уже працював разом із партнерами по команді, тоді як минулого тижня тренувався індивідуально, продовжуючи відновлення після травми.

Нагадаємо, Ванат отримав пошкодження сухожилля підколінного м’яза лівої ноги в матчі 30-го туру Ла Ліги проти Вільярреала, який відбувся 6 квітня. Після цього нападник не виходив на поле. Тоді повідомлялося, що його відновлення може зайняти орієнтовно 10-12 тижнів.

Жирона за підсумками сезону-2025/26 залишила елітний дивізіон Іспанії. Раніше повідомлялося, що у зв'язку із цим Ванат може перебратися до Аякса.