Трагедія на ЧС-2026 – стрілянина у фан-зоні забрала життя людини
Свято футболу обернулося жахом
близько 3 годин томуПідписатися в
За словами місцевої влади, внаслідок стрілянини у фан-зоні в Сан-Хосе, Каліфорнія, одна людина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення. Інцидент стався в зоні відпочинку, де транслюються матчі чемпіонату світу.
Влада підтвердила, що на момент стрілянини, яка сталася на площі Сан-Педро, відомому районі в затоці Сан-Франциско, жодної гри не транслювалося.
У дописі в соціальних мережах поліція Сан-Хосе повідомила:
«Одна жертва померла на місці події. Іншу жертву було доставлено до місцевої лікарні з важкими травмами». У заяві додається, що «інцидент розслідується як вбивство» та що «кілька навколишніх вулиць перекрито».
Раніше на місці, де сталася стрілянина, транслювалося п'ять матчів чемпіонату світу.
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