Павло Василенко

За словами місцевої влади, внаслідок стрілянини у фан-зоні в Сан-Хосе, Каліфорнія, одна людина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення. Інцидент стався в зоні відпочинку, де транслюються матчі чемпіонату світу.

Влада підтвердила, що на момент стрілянини, яка сталася на площі Сан-Педро, відомому районі в затоці Сан-Франциско, жодної гри не транслювалося.

У дописі в соціальних мережах поліція Сан-Хосе повідомила:

«Одна жертва померла на місці події. Іншу жертву було доставлено до місцевої лікарні з важкими травмами». У заяві додається, що «інцидент розслідується як вбивство» та що «кілька навколишніх вулиць перекрито».

Раніше на місці, де сталася стрілянина, транслювалося п'ять матчів чемпіонату світу.