Павло Василенко

Скандал навколо скасування дискваліфікації американського нападника Фоларіна Балогуна не вщухає навіть після завершення чемпіонату світу. Президент Норвезької футбольної асоціації Лізе Клавенесс оголосила, що федерація подасть офіційну скаргу до ФІФА, вимагаючи детального розслідування резонансної справи.

В інтерв'ю The Times Клавенесс заявила, що не має наміру залишати без реакції можливе політичне втручання у футбольні процеси. За її словами, особливе занепокоєння викликають обставини, за яких ФІФА скасувала дискваліфікацію Балогуна після телефонної розмови президента США Дональда Трампа з очільником організації Джанні Інфантіно.

Нагадаємо, форвард збірної США отримав червону картку, однак був несподівано допущений до матчу 1/8 фіналу проти Бельгії. Попри це американці зазнали розгромної поразки з рахунком 1:4, але саме рішення ФІФА викликало хвилю критики у футбольному світі.

«Той, хто допускає подібні винятки, ставить під загрозу довіру до всього виду спорту», – наголосила Клавенесс.

Норвезька федерація вимагає від ФІФА повністю розкрити обставини ухвалення рішення, зокрема пояснити, яку роль у ньому могла відіграти розмова Трампа з Інфантіно. За інформацією DPA, відповідне звернення буде подано найближчим часом.