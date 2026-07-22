Павло Василенко

Святкування перемоги збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 отримало несподіваний політичний підтекст. Герой фіналу Ферран Торрес під час чемпіонського параду в Мадриді з'явився в кепці з написом «Make Spain Great Again» («Зробимо Іспанію знову великою»), що є очевидною алюзією на знаменитий передвиборчий слоган президента США Дональда Трампа.

SEE IT: Spain World Cup champion Ferran Torres gives fans a front-row look at the national team's championship parade, sharing a POV video from the celebration on his Instagram Story while wearing a "Make Spain Great Again" hat.



The championship-winning forward rides through the… pic.twitter.com/BcwG8BIxqr — Fox News (@FoxNews) July 21, 2026

Нападник Барселони, який забив єдиний м'яч у фіналі проти Аргентини (1:0), дозволив собі цей жест під час святкування разом із партнерами по команді. Вулиці Мадрида того дня, за оцінками місцевої влади, заполонили близько двох мільйонів уболівальників.

Багато користувачів соцмереж сприйняли кепку Торреса як іронічний випад на адресу Трампа, який напередодні вручав іспанцям чемпіонський трофей після фіналу.

Реакція Вашингтона не забарилася. Офіційний акаунт Білого дому в соцмережі X опублікував фотографії форварда в кепці й додав короткий коментар:

«Кожен хоче приєднатися до руху».

Втім, у коментарях під дописом чимало користувачів поставили під сумнів таку інтерпретацію, зазначивши, що футболіст, найімовірніше, просто пожартував із відомого політичного слогана, а не демонстрував підтримку американському президентові.