«Найбезпечніший та найвидовищніший в історії»: Трамп поділився враженнями від ЧС-2026
Президент США назвав Мундіаль-2026 найуспішнішим в історії
близько 3 годин томуПідписатися в
Президент США Дональд Трамп підбив підсумки чемпіонату світу-2026, який спільно приймали три країни — США, Канада та Мексика.
Американський лідер відзначив роботу правоохоронців, підкреслив безпеку турніру та окремо подякував очільнику FIFA Джанні Інфантіно за організацію мундіалю за участю 48 національних збірних. Про це очільник Білого Дому написав у своїй соціальній мережі.
Чемпіонат світу з футболу мав вражаючий успіх! Хочу подякувати всім причетним, але особливо нашим чудовим співробітникам правоохоронних органів. Повага, яку всі до них відчувають, разом із їхньою любов'ю до нашої країни зробили цей великий чемпіонат найбезпечнішим і найвидовищнішим чемпіонатом світу в історії, безумовно! Дякую також усім іншим учасникам і, зокрема, молодому та енергійному Ендрю Джуліані, який працює на уряд Сполучених Штатів Америки, та фантастичному президенту FIFA Джанні Інфантіно за відмінно виконану роботу! Мало хто зможе коли-небудь досягти того, що він зробив, піднявши чемпіонат світу на такий рівень, який ніхто не вважав можливим. Вітаю всіх!
Нагадаємо, переможцем чемпіонату світу-2026 стала збірна Іспанії.
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