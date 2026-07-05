Павло Василенко

Збірна Бразилії стоїть перед одним із найскладніших випробувань на чемпіонаті світу-2026. У матчі 1/8 фіналу «селесао» зустрінеться з Норвегією — суперником, якого п'ятиразові чемпіони світу ще жодного разу не перемагали.

Статистика особистих зустрічей виглядає тривожно для бразильців. У чотирьох матчах проти Норвегії вони двічі зіграли внічию і ще двічі зазнали поразки. Проте це не єдина негативна тенденція, яка нависає над командою напередодні вирішального поєдинку.

Після тріумфу на чемпіонаті світу 2002 року Бразилія жодного разу не перемагала європейську збірну в матчах плей-оф Мундіалю. Невдала серія розпочалася на ЧС-2006, коли у чвертьфіналі бразильців вибила Франція. Через чотири роки на тій самій стадії турніру шлях «селесао» перервали Нідерланди.

Особливо болючим став домашній чемпіонат світу 2014 року, де Бразилія зазнала історичної поразки від Німеччини з рахунком 1:7 у півфіналі, а потім поступилася Нідерландам у матчі за третє місце. Згодом були ще два чвертьфінальні вильоти – від Бельгії у 2018 році та Хорватії у 2022-му.

Водночас проти суперників з інших континентів Бразилія у плей-оф виглядає бездоганно. Починаючи з 2006 року, «селесао» вибивали Гану, Чилі, Колумбію, Мексику, Південну Корею та Японію.

Тепер на бразильців чекає Норвегія — команда, яка може або продовжити одразу два неприємні прокляття, або стати суперником, після перемоги над яким Бразилія нарешті перегорне одну з найболючіших сторінок своєї історії.