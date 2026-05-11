Наполі оформить повноцінний перехід центрального нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунда. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Сума компенсації за 23-річного данця, який наразі виступає за Наполі на правах оренди, складає 44 мільйона євро.

Англійський клуб почне отримувати ці гроші починаючи з наступного тижня.

Також МЮ розглядає можливість підписання центрального півзахисника Аталанти Едерсона, але він є одним із багатьох варіантів на цю позицію.

Наразі Манчестер Юнайтед йде третім в таблиці АПЛ та забезпечив собі місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон.

Напередодні МЮ втратив очки із Сандерлендом.