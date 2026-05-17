Манчестер Юнайтед обіграв Ноттінгем Форест у матчі з п'ятьма голами
Голи Шоу, Куньї та Мбемо принесли червоним дияволам три очки
близько 4 годин тому
У домашньому матчі 37-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед переміг Ноттінгем Форест.
Рахунок на початку гри відкрив захисник господарів Люк Шоу. Одразу після перерви Морато відновив паритет у матчі, проте манкуніанці швидко повернули перевагу завдяки голу Матеуса Кунь. Згодом Браян Мбемо закріпив успіх Юнайтед після передачі Бруну Фернандеша. На 78-й хвилині Морган Гіббс-Вайт відіграв один м'яч, але зрівняти рахунок гості не змогли.
АПЛ, 37-й тур
Манчестер Юнайтед – Ноттінгем Форест – 3:2
Голи: Шоу, 5, Кунья, 55, Мбемо, 76 – Морату, 53, Гіббс-Вайт, 78
Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 68 очок та посідає третє місце у турнірній таблиці АПЛ. Ноттінгем Форест із 33 балами залишається на 16-й позиції.
