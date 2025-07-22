Павло Василенко

У неділю Маркус Рашфорд вилетів до Іспанії, де, як очікується, найближчим часом підпише контракт з Барселоною. Однак, за повідомленнями закордонних ЗМІ, каталонський клуб може мати проблеми з реєстрацією англійця.

Все вказує на те, що Рашфорд залишить Манчестер Юнайтед і вперше в кар'єрі гратиме за межами Англійської Прем'єр-ліги. За повідомленнями журналістів Фабриціо Романо та Девіда Орнштейна, оренда англійця у Барселоні близька до завершення.

27-річний форвард має пройти медичне обстеження на цьому тижні, після чого підпише контракт. За наявними даними, чемпіони Іспанії вирішили повністю покрити заробітну плату гравця.

Зарплата гравця збірної Англії буде однією з найвищих у команді близько 14 мільйонів євро на рік. Перед переходом до Ла Ліги йому довелося погодитись на 15-відсоткове скорочення зарплати. Однак цього все одно може виявитися недостатньо.

Sky Sports опублікував тривожну інформацію щодо ситуації з Рашфордом. Схоже, контракт гравця Манчестер Юнайтед все ще може бути занадто високим, щоб клуб міг підписати його без будь-яких проблем. Можливо, будуть потрібні подальші поступки.

Однак, на цьому погані новини для каталонського клубу не закінчуються. Як зазначив Романо, Барселона отримала можливість викупити Рашфорда після закінчення сезону за 30 мільйонів євро. Інакше клуб буде оштрафовано на 5 мільйонів євро.

Однак керівництво чемпіона Іспанії зберігає спокій і хоче завершити угоду якнайшвидше. Клуб сподівається уникнути ситуації, подібної до минулорічної, коли через фінансові проблеми не вдалося зареєструвати Дані Ольмо.