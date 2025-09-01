Український форвард Владислав Ванат офіційно став гравцем Жирони. Сума трансферу становила 15 мільйонів євро.

Це зробило його перехід другим за вартістю історії іспанського клубу. Рекорд, як і раніше, належить вінгеру Ясеру Аспрільї, який перейшов з Вотфорда за 18 мільйонів євро. До Ваната друге місце посідав лівий захисник Мігель Гутьєррес, який перейшов із мадридського Реалу за 11 мільйонів євро.

Ванат також став четвертим українським футболістом в історії Жирони, і цікаво, що троє зараз виступають за клуб. Ванат є вихованцем київського Динамо та дебютував за основну команду у травні 2021 року. З того часу він провів 119 офіційних ігор, забив 50 м'ячів і віддав 19 результативних передач.