Український нападник Владислав Ванат дав перше інтерв'ю пресслужба іспанської Жирони після переходу з київського Динамо, який відбувся 1 вересня.

За форварда клуб заплатив 20 мільйонів євро, а контракт із червоно-білими розрахований на п'ять років.

«У мене хороші відчуття, це хороша можливість для мене прийти в цей клуб, і я дуже щасливий. Я подивився багато ігор Жирони, тому що тут грають багато українських гравців, і я поговорив з ними.

Віктор Циганков сказав мені: «Приїжджай до Жирони». Так, він був у Динамо, коли я був молодий, і він був одним з лідерів команди. Він сказав мені кілька слів, а потім написав: «Приходь до мене, ми будемо грати разом».

Я думаю, зараз це не хороший рівень [футболу в Україні], тому що у нас війна в країні, і важко грати в цій ситуації, але багато нових клубів і багато хороших команд почали зараз виступати. Так що, я думаю, через два–три роки рівень може стати кращим.

Як гравець, я думаю, що я швидкий і можу забивати багато голів. Думаю, можу тікати за спини захисникам і грати з командою, і намагатися віддавати асисти і забивати в кожному матчі.

Так, я думаю, Ла Ліга – це найкращий варіант для мене, тому що тут хороший технічний футбол.

Вболівальники Жирони! Я щасливий бути тут, і я постараюся зробити все можливе, щоб допомогти цьому клубу вигравати кожен матч».