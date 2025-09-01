Перехід нападника київського Динамо Владислава Ваната до іспанської Жирони офіційно завершено. Форвард національної збірної України підписав із клубом із Ла Ліги повноцінний контракт. Найкращий бомбардир УПЛ останніх двох сезонів успішно пройшов медогляд та оформив угоду з новим клубом, про що повідомила пресслужба Динамо.

Сума операції склала 20 мільйонів євро, а термін контракту із Жироною розрахований на п'ять років. У складі іспанської команди вже виступають українські футболісти Віктор Циганков та Владислав Крапивцов.

Ванат є вихованцем Динамо. Свій дебютний матч за першу команду він провів у травні 2021 року. За цей час нападник зіграв 119 офіційних зустрічей, відзначившись 50 голами та 19 результативними передачами.

