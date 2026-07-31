Павло Василенко

Перехід воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї до чилійського Коло-Коло опинився під питанням. Голкіпер, який став одним із головних відкриттів чемпіонату світу 2026 року, досі не прибув до Чилі, хоча його приїзд очікували цього тижня.

Минулої п'ятниці президент Коло-Коло Анібаль Моса офіційно оголосив про домовленість із 40-річним воротарем, а згодом повідомив, що футболіст має прибути до країни у четвер. Однак цього не сталося.

Спортивний директор клубу Хайме Пісарро пояснив затримку «особистими справами» футболіста. За його словами, керівництво погодилося надати Возіньї додатковий час для вирішення особистих питань, а також зазначило, що оформлення імміграційних документів потребує більше часу, ніж очікувалося.

Попри офіційні пояснення, у чилійських ЗМІ вже з'явилися припущення, що досвідчений воротар може змінити своє рішення. За інформацією місцевої преси, Возінья паралельно веде переговори з марокканським клубом РС Беркан, що лише посилило чутки про можливий зрив переходу.

До переходу в Коло-Коло він виступав за португальський Шавеш, а протягом кар'єри також грав на Кіпрі, у Словаччині, Молдові та Анголі. Цікаво, що свій перший професійний контракт Возінья підписав лише у 26 років.

Світову популярність воротар здобув після чемпіонату світу 2026 року, де збірна Кабо-Верде стала одним із головних відкриттів турніру. Африканська команда зіграла внічию з майбутнім чемпіоном світу Іспанією (0:0), а в 1/8 фіналу лише в додатковий час поступилася Аргентині з рахунком 2:3.

Після яскравих виступів на мундіалі популярність Возіньї стрімко зросла – кількість його підписників в Instagram збільшилася приблизно з 50 тисяч до понад 29 мільйонів. Тепер залишається дочекатися, чи все ж завершиться його перехід до Коло-Коло, чи воротар несподівано обере інший варіант продовження кар'єри.