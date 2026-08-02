Павло Василенко

Гучний трансфер воротаря збірної Кабо-Верде Возіньї до чилійського Коло-Коло опинився під загрозою зриву через несподівану причину. Як повідомляють місцеві та бразильські ЗМІ, сторони не змогли домовитися через вимоги щодо напису на ігровій футболці.

Ще кілька днів тому президент Коло-Коло Анібаль Моса підтвердив домовленість із 40-річним голкіпером.

«Ми підписуємо Возінью не лише з маркетингових причин. Він був одним із найкращих воротарів на останньому чемпіонаті світу», – заявив функціонер.

Очікувалося, що футболіст прибуде до Чилі спочатку у вівторок, потім у середу, а згодом у четвер. Проте до клубу він так і не прилетів.

Причиною став регламент Чилійської федерації футболу, який дозволяє розміщувати на футболках лише офіційне прізвище гравця. Справжнє ім'я воротаря – Жозімар Евора Діаш, тому він мав обрати між прізвищами Евора або Діаш. Використовувати своє відоме футбольне прізвисько Возінья правила не дозволяють.

За інформацією Globo, саме це стало однією з головних причин розбіжностей між сторонами. У клубі також розраховували на високі продажі футболок із популярним ім'ям голкіпера, однак через регламент ці плани стали неможливими.

Возінья став одним із відкриттів чемпіонату світу 2026 року, де збірна Кабо-Верде сенсаційно дійшла до 1/8 фіналу. Лише в додатковий час команда поступилася майбутнім фіналістам з Аргентини з рахунком 2:3.

Наразі воротар перебуває у статусі вільного агента після завершення контракту з португальським Шавешем. За даними ЗМІ, тепер він веде переговори з марокканським РС Беркане, який є чинним чемпіоном країни.