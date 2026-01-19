Відомий інсайдер Фабріціо Романо інформує про швидкий перехід захисника Арсеналу Олександра Зінченка до Аякса.

За наявними даними, амстердамський клуб уже досяг усної домовленості щодо переходу українського футболіста. Сторони погодили оренду до червня поточного року, у зв'язку з чим гравець завершує своє перебування у Ноттінгемі. Очікується, що найближчої доби Зінченко прибуде до Амстердама для проходження обов'язкового медичного обстеження.

Користувачі соціальних мереж також звернули увагу на непрямі ознаки трансферу, адже на тлі новин про перехід Олександр відписався від облікових записів ПСВ та видалив усі публікації, пов'язані з цим клубом.

Варто зазначити, що 29-річний українець уже має досвід виступів у Нідерландах. У сезоні 2016/17 він захищав кольори ПСВ, взявши участь у 17 матчах і записавши на свій рахунок три результативні передачі.