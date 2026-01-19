Захисник лондонського Арсеналу та збірної України Олександр Зінченко продовжить кар'єру в Нідерландах, де виступатиме за Аякс.

Нинішнього сезону 29-річний футболіст захищав кольори Ноттінгем Форест, але втратив довіру головного тренера Шона Дайча. Керівництво «канонірів» вирішило достроково завершити оренду гравця та відправити його у черговий виїзд за межі Англії.

За даними інсайдера Марка Вервея, Зінченко залишиться в Амстердамі до кінця сезону 2025/26, причому всі фінансові зобов'язання бере на себе Аякс.

Виконувач обов'язків головного тренера нідерландського клубу Фред Грім упевнений, що український захисник принесе досвід та допоможе покращити результати команди у поточному чемпіонаті.

На даний момент Аякс набрав 34 очки і займає третю позицію в турнірній таблиці, поступаючись Фейєноорду (36 очок) та ПСВ (52 бали).