Портал Transfermarkt оновив оцінну вартість гравців португальської Прімейри. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков втратив у ціні два мільйони євро і тепер оцінюється у 30 млн. євро. Ринкова вартість голкіпера Анатолія Трубіна залишилася незмінною — 28 млн. євро.

Лівий захисник Віторії Гімараєш Орест Лебеденко також втратив ціну, його трансферна вартість скоротилася з 600 до 500 тисяч євро.

Лідерами за вартістю в португальському чемпіонаті залишаються хавбек Спортінга Мортен Юльман та форвард Порту Саму Агехова, кожен із яких оцінюється у 50 млн. євро.

У поточному сезоні Трубін провів 24 матчі за Бенфіку у всіх турнірах, відзначившись 16 сухими матчами та 15 пропущеними м'ячами. Судаков зіграв 20 зустрічей, забив чотири голи і зробив три результативні передачі.