Павло Василенко

Український форвард Артем Довбик може вже найближчим часом змінити клуб. За інформацією calciomercato.it, амстердамський Аякс став одним із головних претендентів на нападника Роми й готується зробити нову спробу його підписати.

Повідомляється, що нідерландський гранд готовий вийти на римлян із пропозицією, яка буде максимально наближена до 23 мільйонів євро – саме таку суму Рома хоче отримати за трансфер 29-річного українця.

Втім, Аякс не єдиний, хто претендує на Довбика. Серйозний інтерес до форварда також проявляє Дженоа. Головний тренер генуезців Даніеле Де Россі, який раніше працював із українцем у Ромі, високо оцінює його якості й, за даними джерела, готовий докласти максимум зусиль, аби знову запросити нападника до своєї команди.

Очікується, що найближчим часом переговори навколо майбутнього Довбика можуть суттєво активізуватися, а боротьба між претендентами лише посилиться.