Павло Василенко

Рейньєр залишає мадридський Реал. Хоча він провів у клубі понад п'ять років, він так і не зіграв за нього жодного матчу.

Реал давно шукає талановитих гравців у Південній Америці. Підписання Вінісіуса Жуніора, Родріго та Федеріко Вальверде виявилися чудовими кроками.

Не всі гравці, яких запросили з-за кордону, досягли таких успіхів у Мадриді, як ці троє. Це стосується і Рейньєр, який перейшов у Реал з Фламенго на початку 2020 року. Він коштував чимало – 30 мільйонів євро.

Рейньєр не зміг пробитися в основний склад мадридців. Він не зіграв жодного офіційного матчу за першу команду Реала. Його неодноразово віддавали в оренду: спочатку до дортмундської Боруссії, потім до Жирони та Фрозіноне, а нещодавно до Гранади. З жодним із цих клубів йому не вдалося пробитися в європейські змагання.

Журналіст Бен Фернандес Сантос повідомив, що гравець незабаром остаточно розлучиться з Реалом. Він повернеться до Бразилії, приєднавшись до Атлетіко Мінейро.