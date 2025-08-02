Ліверпуль погодив контракт із зірковим бразильцем Реала
Тепер англійському клубу залишилося домовитися з Реалом
24 хвилини тому
Ліверпуль успішно провів переговори з агентами нападника мадридського Реала та збірної Бразилії Родріго Гоеса, про що повідомляє ESPN.
Англійський клуб запропонував 24-річному форвардові контракт на привабливих умовах, які повністю влаштували самого гравця. Тепер Ліверпуль має домовитися безпосередньо з Реалом про суму трансферу.
Очікується, що іспанський гранд буде готовий розлучитися з Родріго після закінчення сезону. Поточний контракт бразильця із Реалом розрахований до кінця червня 2028 року.
За інформацією Transfermarkt, вартість футболіста оцінюється у 90 мільйонів євро. У сезоні 2024/25 Родріго провів 54 матчі за Реал, забивши 14 м'ячів і віддавши 11 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що форвард Ньюкасла Ісак уклав контракт з Ліверпулем.