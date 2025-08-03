Павло Василенко

Нападник мадридського Реала Вінісіус Жуніор вимагає понад 25 мільйонів євро на рік за продовження свого контракту з мадридським клубом, повідомляє Daily Mail з посиланням на El Larguero. За даними джерела, Реал вважає цю суму надмірною. Повідомляється, що президент клубу Флорентіно Перес готовий запропонувати близько 20 мільйонів євро на рік.

Повідомляється, що агенти Вінісіуса вважають абсурдним, що гравець погоджується на поточну пропозицію Реала. Схоже, терпіння мадридського клубу закінчується. Хоча у контракті Вінісіуса є величезний пункт відкупу в один мільярд євро, клуб, як повідомляється, готовий розглянути пропозиції, якщо його вимоги щодо зарплати залишаться незмінними.

Останніми днями ім'я бразильця пов'язували з Ліверпулем.