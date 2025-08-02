Павло Василенко

Мадридський Реал вирішив у новому сезоні зробити ставку лише на двох нападників, що створило для клубу дилему, на кого покладатися – на Ендріка чи Гонсало Гарсію, пише AS.

Зрозуміло, що гравцем номер один на цій позиції буде суперзірка Кіліан Мбаппе. Це означає, що один з двох молодих нападників буде його дублером, тоді як Реал не планує мати третього нападника в складі.

Причина полягає в тому, що такий гравець отримуватиме занадто мало ігрових хвилин, що завадить його розвитку. Проблема, однак, полягає в тому, що ні Ендрік, ні Гарсія не бажають йти в оренду до іншого клубу та хочуть боротися за місце на «Сантьяго Бернабеу».

Бразилець не дуже добре провів перший сезон під керівництвом Карло Анчелотті, зігравши лише 847 хвилин у 37 іграх та забивши сім голів. Крім того, в кінці сезону він отримав травму, яку повторно отримав у США, і 19-річний талановитий гравець пропустив Клубний чемпіонат світу. Але він рішуче налаштований зробити собі ім'я під керівництвом нового тренера Хабі Алонсо.

Гарсія ж, навпаки, повною мірою скористався відсутністю суперника та забив чотири голи в США. Минулого сезону 21-річний вихованець мадридського Реала закріпився в резерві, де став найкращим бомбардиром з 25 голами в 36 іграх. Тепер він готовий до нового контракту та прориву в основний склад.

Реал досі не визначився, хто буде другим номером після Мбаппе, і тому ще не оголосив нового власника футболки з номером 9, яку нещодавно звільнив француз.