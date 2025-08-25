Сергій Стаднюк

Нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб і перебратися до Вільярреала. Про це у соцмережі X повідомив журналіст Саша Тавольєрі. Зазначається, що перемовини між сторонами вже вийшли на просунуту стадію – іспанці планують орендувати 28-річного українця з правом викупу та готові повністю покривати його зарплатню.

Сам Довбик нібито не проти такого варіанту і відкритий до переходу. Очікується, що остаточне рішення Рома ухвалить після підписання нового нападника, що відкриє шлях для трансферу Артема.

Однак нещодавно в ефір вийшов український футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик. Він спростував цю інформацію.

Це неправда. Рома навіть не розглядає пропозицію від Вільярреала. Бажання іспанців - це лише їхнє бажання. Ніхто ні про що не домовився. Станом на сьогодні жодних домовленостей немає. Довбик готується до сезону в Ромі. Італійці не розглядатимуть пропозиції, які їх не задовольнять. Вони не планують жодної оренди. Якщо надійде пропозиція близько 40 млн євро, тоді її можуть розглянути. Ігор Циганик

Раніше перехід Довбика спростував спортивний директор Роми.