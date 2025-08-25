Довбик повертається до Іспанії? В Україні вже спростували інформацію закордонних медіа
Хто ж має рацію?
близько 1 години тому
Нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб і перебратися до Вільярреала. Про це у соцмережі X повідомив журналіст Саша Тавольєрі. Зазначається, що перемовини між сторонами вже вийшли на просунуту стадію – іспанці планують орендувати 28-річного українця з правом викупу та готові повністю покривати його зарплатню.
Сам Довбик нібито не проти такого варіанту і відкритий до переходу. Очікується, що остаточне рішення Рома ухвалить після підписання нового нападника, що відкриє шлях для трансферу Артема.
Однак нещодавно в ефір вийшов український футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик. Він спростував цю інформацію.
Це неправда. Рома навіть не розглядає пропозицію від Вільярреала. Бажання іспанців - це лише їхнє бажання. Ніхто ні про що не домовився. Станом на сьогодні жодних домовленостей немає.
Довбик готується до сезону в Ромі. Італійці не розглядатимуть пропозиції, які їх не задовольнять. Вони не планують жодної оренди. Якщо надійде пропозиція близько 40 млн євро, тоді її можуть розглянути.