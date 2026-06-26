Сергій Разумовський

Олександрія продовжує активну роботу на трансферному ринку та підписала ще одного футболіста Руху. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

Новачком команди став Остап Притула, який напередодні відсвяткував своє 26-річчя. За інформацією джерела, йдеться про повноцінний трансфер колишнього гравця львівського клубу. На Притулу також претендувала Оболонь, однак у підсумку футболіст продовжить кар’єру саме в Олександрії.

Клуб із Кіровоградщини наразі проводить дуже активну кадрову кампанію. Олександрія вже підписала майже десять новачків, посилюючи склад перед новим сезоном.

Цікаво, що одразу троє нових футболістів команди в минулому сезоні виступали за Рух. Окрім Остапа Притули, до Олександрії також перейшли Юрій Копина та Денис Слюсар.

Раніше ЛНЗ підписав лідера Олександрії.