Нападник донецького Шахтаря та збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре знову приєднався до команди, про що повідомили у прес-службі клубу.

Футболіст отримав пошкодження квадрицепсу у серпні 2025 року. Спочатку передбачалося, що він не встигне відновитися до кінця року, проте його повернення свідчить про швидші темпи реабілітації.

У минулій кампанії Траоре взяв участь у 31 матчі за Шахтар, забивши 5 м'ячів та зробивши 6 результативних передач. У поточному сезоні 2025/26 він провів три офіційні поєдинки, але поки не відзначився результативними діями.

