У поєдинку третього туру Ліги конференцій донецький Шахтар здобув перемогу над ісландським Брейдабліком з рахунком 2:0.

Ісландські ЗМІ стримано оцінили виступ своєї команди, відзначивши відчутну різницю у рівні суперників. При цьому журналісти підкреслили впевнену та якісну гру Шахтаря у матчі, що відбувся у Кракові.

«У Кракові (Польща) Брейдаблік зазнав поразки з рахунком 2:0 від українського гранда. Представник України був сильнішим з першої і до останньої хвилини і перемога могла бути більш розгромною. Брейдаблік упродовж всієї гри чудово оборонявся, мало атакував, і це було питанням терпіння для української команди.

Після якісної атаки на 28-й хвилині Артем Бондаренко чудовим, неперевершеним ударом з-за меж штрафного майданчика після подачі кутового забив перший гол Шахтаря, а рахунок став 1:0. Так тривало до 65-ї хвилини, коли Кауан Еліас влучним ударом з лінії штрафного майданчика подвоїв перевагу господарів. Незважаючи на потужну атаку Шахтаря, голів більше не було.

Дмитру Різнику у воротах господарів навіть не довелося відбивати удари нашої команди, адже їх не було», – підсумували в Мbl.is.