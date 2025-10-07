Павло Василенко

Суперечка між ПСЖ та Французькою федерацією футболу (ФФФ) знову спалахнула після того, як у понеділок Бредлі Барколя залишив розташування національної збірної.

«У нього хронічна травма правого стегна, отримана після матчу Ліги чемпіонів паризької команди проти Аталанти (4:0)», – повідомила ФФФ.

Цю інформацію зараз заперечує ПСЖ. У своїй заяві чемпіони Франції розкритикували кілька дій Федерації, починаючи з того, що вони були «здивовані, дізнавшись про прес-реліз» від неї.

«Інформація, опублікована в цьому прес-релізі, жодним чином не відповідає медичній інформації, наданій медичними бригадами Парі Сен-Жермен», – йдеться у повідомленні, після чого клуб обгрунтував звинувачення. «Перед зустріччю команди та після матчу 7-го туру Ліги 1 проти Лілля [5 жовтня] ПСЖ надав збірній Франції медичний звіт про Бредлі Барколя, в якому жодним чином не згадувалася хронічна травма після матчу проти Аталанти».

23-річний гравець розпочав той матч в Італії, навіть віддав результативну передачу, але через п'ять днів не був викликаний на матч проти Марселя. Він знову зіграв проти Осера (27 вересня) та знову вийшов у стартовому складі команди проти Барселони (1 жовтня) та Лілля.

«ПСЖ також наполягає на дотриманні медичної конфіденційності на благо всіх сторін», – підсумував паризький клуб.

Це ще один розділ у напружених стосунках між ПСЖ та французькою федерацією, які ознаменували початок цього сезону після того, як Усман Дембеле та Дезіре Дуе отримали травми під час тренувального табору з національною командою у вересні цього року.