Павло Василенко

Барселона провела активну підготовку до нового сезону, вигравши всі товариські матчі під час азіатського туру, а потім здобула Кубок Гампера.

Однак, в офісах успіху так і не було, оскільки Барселона мала значні проблеми з реєстрацією нових гравців.

Лише за кілька годин до початку сезону клуб оголосив про участь у сезоні Ла Ліги у складі Жерара Мартіна та Войцеха Щенсного.

Проблеми блауграна на цьому не закінчилися. Під час тренування у четвер перед матчем з Мальоркою головний тренер каталонців Хансі Флік травмував руку. Він послизнувся та впав на неї.

За даними Mundo Deportivo, біль був настільки сильним, що викликали клубного лікаря. Щоб запобігти погіршенню травми, 60-річний німець деякий час носитиме бандаж на тильній стороні правої руки та зап'ястя.

Незважаючи на свої нездужання, Флік буде на лаві запасних у майбутньому матчі Барселони. Однак йому слід утриматися від жестикуляції травмованою кінцівкою.

Барселона зіграє з Мальоркою в суботу. Пізніше каталонська команда зустрінеться з Леванте та Райо Вальєкано.