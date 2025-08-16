Павло Василенко

Барселона забезпечила собі майбутнє Жюля Кунде. Француз підписав з клубом довгостроковий контракт.

Чинний контракт Кунде був дійсний до середини 2027 року. Згідно з новою угодою, він буде гравцем Барселони ще на три роки, до кінця червня 2030 року.

Чемпіони Іспанії вбили двох зайців одним пострілом. Вони не лише забезпечили майбутнє ключового гравця, але й, за повідомленнями ЗМІ, більш сприятливо розподілили його зарплату. Це допоможе їм наблизитися до реєстрації нових гравців.

Кунде приєднався до Барселони влітку 2022 року. Каталонський клуб придбав його у Севільї за 50 мільйонів євро.

Французький гравець має беззаперечне місце у стартовому складі, провівши за Барселону 141 матч.

Чемпіони Іспанії розпочнуть новий сезон у суботу виїзним матчем проти Мальорки.