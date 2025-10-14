Нападник Сантоса Неймар може повернутися до Європи вже у січні, повідомляє SportMediaset.

За інформацією джерела, оточення 33-річного футболіста активно працює над тим, щоб реалізувати перехід у трансферне зимове вікно. Агенти Неймара ведуть активні переговори з представниками Інтерa та Наполі, які вважаються головними претендентами на гравця.

З початку 2025 року Неймар виступає за Сантос. У складі бразильського клубу він провів 21 матч, забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Діючий контракт гравця закінчується наприкінці грудня, а його ринкова вартість за даними Transfermarkt складає 11 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Неймар міг опинитися у складі іменитого італійського клубу.